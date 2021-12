Wie dieser "unmögliche" Skilift funktioniert

Skilifte sind schon faszinierende Konstruktionen. Der Mechanismus bringt jedes Jahr Millionen Menschen auf den Berg. Damit das funktioniert, muss man sich beim Bau aber an Regeln halten. Eine davon besagt, dass Kurven schwierig bis unmöglich zu integrieren sind. Fast unmöglich - denn der Hohstock Skilift auf der Bealp in der Schweiz hat es geschafft, Kurven in alle Richtungen einzubauen. Wie das geht, wird in diesem Video erklärt: