Smartphones wurden bereits 1953 vorausgesagt

Mark R. Sullivan hat Weitsicht bewiesen als er 1953 eine futuristische Prognose wagte. Der Präsident der Pacific Telephone and Telegraph Company meinte damals: "In seiner letzten Entwicklungsstufe wird das Telefon von Leuten so ähnlich getragen wie heutzutage eine Armbanduhr."

Wie Telefone in der Zukunft aussehen werden, sei natürlich reine Spekulation, sagte Sullivan. Er könne sich aber vorstellen, dass ein Telefon künftig ohne Wählscheibe auskomme, so der Manager.