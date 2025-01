Ein Drittel der österreichischen Jugendlichen nutzt Microsoft Teams

Eine Studie zeigt, welche Online-Plattform die Jugendlichen in Österreich am häufigsten verwenden.

ChatGPT etabliert sich indes als wesentliche Informationsplattform, wie aus dem Jugend-Internet-Monitor 2025 der EU-Initiative Saferinternet.at , der am Mittwoch veröffentlicht wurde hervorgeht.

Die Nutzung von WhatsApp , Instagram , TikTok und Co. bei Österreichs Jugendlichen ist im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen, die 5 meistgenutzten Netzwerke sind gleich geblieben, allerdings hat sich ihre Platzierung im Ranking verschoben.

Microsoft Teams im Klassenzimmer

Microsoft Teams hat – vor allem durch die Corona-Pandemie – auch Einzug in den Schulalltag gehalten. Ein beliebtes Feature ist die Gruppenfunktion, die unter anderem für die klasseninterne Kommunikation genutzt wird.

"Abzuwarten bleibt, ob in diesem Kontext WhatsApp-Gruppen abgelöst werden. In Bezug auf Risiken wie Cybermobbing oder die Verbreitung von unangemessenen Inhalten dürfte eine Verschiebung von WhatsApp zu Teams aber keine signifikanten Änderungen mit sich bringen", so Buchegger.

Abgebaut hat die aus dem Gaming-Bereich stammende Plattform Discord, 2024 von einem Drittel der österreichischen Jugendlichen genutzt, verzeichnet sie einen Rückgang um 6 Prozentpunkte (Nutzung insgesamt: 26 Prozent). Die Spieleplattform Roblox hingegen konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozentpunkte zulegen (Nutzung insgesamt: 24 Prozent).

Drei Viertel der Jugendlichen nutzen KI-Chatbots

Bei der Befragung zum Thema Chatbots zeigte sich, dass drei Viertel der befragten Jugendlichen (75 Prozent) bereits mindestens einmal KI-Chatbots wie ChatGPT genutzt haben. Große Unterschiede in der Nutzung von KI-Chatbots gibt es zwischen der Altersgruppe der 11- bis 14-Jährigen (67 Prozent) und jener der 15- bis 17-Jährigen (84).

Am häufigsten wird ChatGPT direkt auf der Plattform OpenAI genutzt (92 Prozent), gefolgt vom Snapchat-Chatbot MyAI (45). Nur 12 Prozent der Befragten nutzen den KI-Chatbot von Microsoft über die Suchmaschine Bing.