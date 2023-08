Sowjetisches Kampfflugzeug MiG-23 stürzt in den USA ab

Die beiden Piloten konnten sich rechtzeitig per Schleudersitz aus der Maschine befreien. Auch am Boden wurde niemand verletzt.

Die privat betriebene Mikojan-Gurewitsch MiG-23 UB mit dem Kennzeichen N23UB ist bei der heurigen Thunder over Michigan Airshow abgestürzt. Das sowjetische Kampfflugzeug wurde dabei vollständig zerstört – verletzt wurde aber niemand. Beide Piloten konnten sich per Schleudersitz rechtzeitig aus der Maschine befreien.

Der gesamte Unfallhergang wurde aufgezeichnet und auf X (vormals Twitter) veröffentlicht. Im Video ist zu sehen, wie die Maschine in einer Kurve schnell an Höhe verliert. Auch der Ausschuss der beiden Crew-Mitglieder und ihre Landung per Fallschirm sind zu sehen. Schließlich erscheint im Hintergrund eine dicke schwarze Rauchwolke. Die beiden Piloten wurde nach ihrer Landung in ein Krankenhaus zur Beobachtung gebracht.