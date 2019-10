Spektakuläres Video zeigt, wie A380-Triebwerk brennt

Das Triebwerk eines Airbus A380 der koreanischen Airline Asiana sorgte am Freitag für einen Schreckensmoment am Flughafen Incheon in Seoul. So fing das Rolls-Royce Trent 900 während des Betankungsvorganges Feuer. Ein Video von dem Vorfall wurde über verschiedene Online-Netzwerke verbreitet. Zu sehen ist, wie Einsatzkräfte versuchen, die Flammen zu bekämpfen.