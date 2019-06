Spott auf Twitter: Elon Musk verwechselt Mond mit Mars

Dem CEO des Weltraumunternehmens SpaceX ist ein peinlicher Fehler unterlaufen: Elon Musk hat ein Bild auf Twitter gepostet, auf dem Occupy Mars steht. Der Himmelskörper, der darauf abgebildet ist, ist allerdings nicht der Rote Planet, sondern der Erdtrabant während einer Vollmondphase.

Nachdem Musk das Bild veröffentlicht hatte, dauerte es nicht lange, bis ihn Twitter-Nutzer auf den Fauxpas aufmerksam machten. Musk selbst gestand den Fehler ein und reagierte mit Lach-Emojis. Manche Twitter-User ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und spotteten über das Missgeschick: "Hey Super Space Genius, that's the moon in a total lunar eclipse", schrieb etwa die australische Astronomin Upulie Divisekera.