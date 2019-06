Elon Musk: "Habe meinen Twitter-Account gerade gelöscht"

Elon Musk sorgte am Montagmorgen mit einem Tweet für Verwirrung. „Habe gerade meinen Twitter-Account gelöscht“, verkündete Musk gegen 7:00 Uhr am Morgen – per Tweet. Sein Twitter-Profil, das mehr als 27 Millionen Follower zählt, existiert weiterhin. Lediglich seinen Namen änderte der 47-jährige Milliardär auf „Daddy DotCom“. Dabei handelt es sich womöglich um eine Anspielung auf den Vatertag, der in den USA am vergangenen Sonntag gefeiert wurde.