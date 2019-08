Star Wars Episode 9: Neues Material zeigt Rey als Sith

Der letzte Teil der Skywalker-Saga steht kurz bevor. Im Rahmen der aktuell stattfindenden D23 stellte Disney bereits den Trailer zu The Mandalorian vor. Nun werden in einem "Special Look" auch Szenen aus "Der Aufstieg Skywalkers" (engl. The Rise of Skywalker) gezeigt. Das Video beginnt mit einem Rückblick auf die Stationen im Leben von Luke und Anakin Skywalker aus den Episoden I bis VI.

Der Ausblick auf den neuen Film startet mit Prinzessin Leia. Ihre Szenen werden aus bereits gedrehtem Material der verstorbenen Carrie Fisher zusammen geschnitten. Anschließend sieht man Rey, Po, Finn, Chewbacca und C-3PO, die sich einem riesigen Festival in der Wüste nähern. Im ersten Teaser hatte man die Gruppe in ähnlicher Weise auf die Trümmer des Todessterns zugehen sehen.