T-Mobile: Hacker bieten Daten von 100 Millionen Kunden zum Verkauf an

Stimmen die Angaben der Hacker*innen, ist ein Identitätsdiebstahl in großem Rahmen nicht auszuschließen.

Unbekannte Hacker*innen sollen Motherboard zufolge Daten von 100 Millionen Kund*innen von T-Mobile US kopiert haben und nun im Internet zum Verkauf anbieten. Zu den Daten zählen etwa Name, Adresse, Telefonnummer und IMEI-Nummern ihrer mobilen Geräte. Auch 30 Millionen Führerscheindaten und Sozialversicherungsnummern sollen auf einschlägigen Foren angeboten. Für diese Teilmenge an Daten verlangen die Kriminellen 6 Bitcoin. Das sind umgerechnet aktuell etwa 240.000 Euro.

Vor allem durch den Verkauf von Sozialversicherungsnummern ist ein Identitätsdiebstahl im großen Rahmen nicht auszuschließen.

T-Mobile US überprüft die Causa, kann aber nicht viel sagen

Diese Informationen stammen von den Hacker*innen selbst, dürften aber stimmen. Motherboard konnte zumindest einen Auszug der Datensätze auf Richtigkeit überprüfen. Unklar ist allerdings, ob der angegebene Umfang der Wahrheit entspricht. Laut den Hacker*innen haben sie auf den T-Mobile-Servern eine Hintertür eingerichtet, mit welcher sie Zugang zu den Daten erhielten. Inzwischen seien sie dieser Hintertür wieder ausgesperrt worden, berichten die anonymen Täter*innen.

T-Mobile US scheint also schon gehandelt zu haben. Generell hält sich das Unternehmen derzeit aber noch bedeckt und meint, bereits über den Datenverkauf in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Nun wolle man die Causa prüfen, könne aktuell aber nicht viel dazu sagen.