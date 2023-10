Zapfsäule gehackt: 3.000 Liter Benzin von Tankstelle gestohlen

Via Bluetooth soll es möglich sein, Zapfsäulen so zu hacken, dass sie kostenlos Sprit hergeben.

Einer Tankstelle in den USA sollen Tausende Liter Sprit gestohlen worden sein. Möglich wurde das durch einen Hack, wie der Lokalsender Fox 2 Detroit berichtet. Demnach sei es via Bluetooth möglich, die Zapfsäulen dahingehend zu manipulieren, dass sie Benzin kostenlos abgeben. Zum Einsatz kommen dabei Smartphones. Die Säule würde daraufhin im “Gratis-Modus” bleiben, also auch alle nachfolgenden Fahrer*innen könnten kostenlos tanken.

Über 3.000 Liter im Wert von 3.000 US-Dollar sollen so gestohlen worden sein, berichtet ein Tankstellenbesitzer. Auch wenn Mitarbeiter*innen den Diebstahl bemerken, können sie laut eigenen Angaben nicht viel tun. Die Zapfsäulen würden auf Befehle nicht reagieren. Die einzige Möglichkeit sei eine Notabschaltung, heißt es.

➤ Mehr lesen: Woher der Zapfhahn weiß, wann der Tank voll ist