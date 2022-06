Wie man mit Google Maps die günstigsten Tankstellen findet

Der Google-Kartendienst bietet eine praktische Funktion, mit der man die niedrigsten Spritpreise in der Nähe finden kann.

Es ist möglich, die Treibstoffpreise über eine herkömmliche Suchanfrage anzeigen zu lassen. Wer nach " Gas ", " Petrol " oder " Tankstelle " sucht, bekommt die Spritpreise in der näheren Umgebung angezeigt. Sitzt man womöglich gerade am Steuer, können die derzeit geltenden Diesel- und Benzinpreise auch über die Schnellwahlleiste unterhalb des Suchfeldes angezeigt werden.

Wie sieht man die Spritpreise in Google Maps?

Wie sieht man die Spritpreise in Google Maps?

Doch das Abfragen der Datenbanken über den Browser kann in der Eile vielleicht etwas umständlich werden. Für all jene, die Google Maps zur Navigation im Auto nutzen, bietet der Kartendienst eine besonders praktische Funktion , mit der die aktuellen Treibstoffpreise auf einen Blick ersichtlich sind.

Noch nie waren in Österreich die Spritpreise so hoch wie jetzt. Kein Wunder, dass viele auf der Suche nach der günstigsten Tankstelle sind. Beispielsweise sind auf der Website der E-Control und auf der Homepage des ÖAMTC die aktuell gültigen Preise bei den einzelnen Tankstellen ausgewiesen.

Öffnungszeiten und Navigation

Möglicherweise befindet sich das Auswahlfeld "Gas" oder "Tankstelle" nicht in der Schnellwahlleiste. In diesem Fall scrollt man in der Shortcuts-Liste ganz nach rechts und findet die Tankstellen unter dem Punkt "Mehr".

Tippt man auf eine der Preisangaben, sind auch gleich die Öffnungszeiten der jeweiligen Tankstelle ersichtlich. Hat man sich für eine passende Tankstelle entschieden, kann man sich mit nur einem Klick dorthin navigieren lassen.

Die aktuellen Preise

Laut E-Control liegen in Österreich derzeit die durchschnittlichen Dieselpreise bei 2,039 Euro, der Super-Benzin kostet durchschnittlich 2,053 Euro. Im Juni 2021 kostete ein Liter Super-Benzin 1,276 Euro, Diesel kam damals auf 1,224 Euro pro Liter.