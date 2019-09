Tausende Google Kalender öffentlich einsehbar

Suchmaschine erfasst Termine

Die Grundlage für die Suchergebnisse ist die Indexierung der öffentlichen Inhalte. Sobald sie nicht mehr als privat gelten, werden sie von der Suchmaschine erfasst und können auch in den Suchergebnissen gefunden werden. Einige davon enthalten laut Jain auch sensible Firmendaten.

In seinem Blogeintrag veröffentlichte Jain, dass diese Kalender mit dem Suchparameter "inurl:https://calendar.google.com/calendar?cid=" auffindbar waren. Inzwischen ist das aber nicht mehr möglich. Jain konnte zudem über private E-Mail-Adressen auf Google Kalender zugreifen, wenn dieser öffentlich war. Er nutze dafür die Suche und gab die URL "https://calendar.google.com/calendar/b/1/r?cid=example@email.com" ein. So konnte er eine Vielzahl an Mailadressen testen.

Firmendaten veröffentlicht

Die Funktion, einen Kalender öffentlich zu stellen, ist von Google gewünscht. Nutzer müssen die Umstellung auf einen öffentlich zugänglichen Kalender manuell vornehmen und aufmerksam die Sicherheitswarnung lesen. Das nicht alle Nutzer darauf achten, zeigte sich im Jänner, als ein Hacker das E-Commerce Unternehmen Shopify darauf aufmerksam machte, dass ein Angestellter unbewusst sensible Firmendaten über den Google Kalender veröffentlichte. Das Unternehmen bezahlte dem Hacker eine Prämie von 1.500 US-Dollar dafür, dass er den Kalender entdeckte und meldete.