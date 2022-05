Kryptowährung Luna crasht nach Neustart erneut

Der Kurs der neuen Luna-Token verlor innerhalb weniger Stunden 75 Prozent an Wert.

Mit einem Neustart der Terra-Blockchain am Freitag sollte nach dem aufsehenerregenden Crash der Stablecoin Terra Schadensbegrenzung für die Investor*innen in das Terra-Ökosystem betrieben werden.

Der Großteil der nicht mehr an den Dollar gekoppelten Token ging an Leute, die noch über die an der ins Bodenlose abgestürzten Stablecoin oder seiner Schwesterwährung Luna festhielten.

Doch auch der Neustart hatte einen Kurssturz zur Folge. Der Kurs der Luna 2.0 genannten Kryptowährung verlor innerhalb weniger Stunden 75 Prozent an Wert, berichtet Mashable und rasselte von knapp 20 Dollar auf knapp 5 Dollar und hat sich seither auch nicht merklich erholt.