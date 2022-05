Kurz vor Crash: Kryptobörse hat Terra als "sicher" beworben

Wenige Wochen vor dem Niedergang des Stablecoins Terra pries Binance den Token als sichere Investition an.

Anfang April war Luna, ein Coin der Terra-Blockchain, 116 Dollar wert. Nur ein Monat später kam es zu einem der größten und spektakulärsten Krypto-Crashes. Seither steht er bei lediglich 0,00016 Dollar.

Die populäre Kryptobörse Binance hat das Risiko rund um den Stablecoin Terra, wie die Financial Times berichtet, falsch eingeschätzt. Nur wenige Wochen vor dessen Niedergang hatte die Handelsplattform ihn als „sicheres“ Investment beworben. Über Telegram hatte Binance ein Portfolio angepriesen, das eine Investition in Terra als „safe and happy“ bezeichnete. Bereits vergangenes Jahr bewarb Binance auch das Staking mit Terras Reserverwährung Luna als "sicher".

Keine Hinweise auf Risiko

Binance ist die weltweit größte Handelsplattform für Kryptowährungen. Bewirbt sie einen Coin, so ist davon auszugehen, dass viele Mainstream-Anleger*innen auf den Zug aufspringen und investieren.

Rund 117.000 Mal wurde die Telegramnachricht von Binance-Mitgliedern angeklickt. Investor*innen erhielten auf Telegram selbst keine Hinweise darauf, dass eine Investition mit einem gewissen Risiko einhergeht. Nur die Webseite, auf die die Anzeige verlinkte, enthielt eine entsprechende Warnung.

Binance will Werbungen überprüfen

Der Financial Times teilte Binance mit, dass das Unternehmen von nun an „überprüfe, wie Kampagnen für Projekte wie Luna bewertet werden, bevor sie ausgeschrieben werden.“

Binance-Geschäftsführer Changpeng Zhao räumte in einem kürzlich veröffentlichten Blog-Post ein, dass es nun offensichtlich sei, dass Terra und Luna auf einem oberflächlichen Konzept gefußt hätten. Die Wachstumsgeschwindigkeit des Terra-Ökosystems habe nicht mit den Anreizen übereingestimmt, die die Plattform gesetzt hatte, um neue Anleger*innen an Land zu ziehen, so Zhao.