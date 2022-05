Nach Stablecoin-Crash: Terra versucht Neustart

Demnach soll sie aber nicht mehr an den US-Dollar gekoppelt sein. Laut dem offiziellen Twitter-Account, geht man davon aus, dass es am Samstagmorgen soweit sein wird.

"Das Terra-Ökosystem und seine Community sind es wert, erhalten zu werden. Das App-Ökosystem von Terra umfasst Hunderte von Entwickler*innen, die an allem arbeiten, von DeFi bis hin zu Arbeitsmärkten, modernster Infrastruktur und Community-Erfahrung. Obwohl es Schwierigkeiten ist, hat es einen hohen Wiedererkennungswert und einen Namen, von dem fast jeder auf der Welt schon einmal gehört hat“, wird Terra-Gründer Do Kwon in der britischen Tageszeitung zitiert.

Bei dem entsprechenden Antrag, stimmten 65 Prozent der Terra-Investor*innen dafür. Somit werden neue Token an Personen ausgegeben, die vor und nach dem Crash beteiligt waren.

Wiedergutmachung

Ziel ist es, dass mit Terra 2.0 die Anleger*innen ihre Verluste mindern. Den Großteil der Token geht an Betroffene, die den Stablecoin oder die Schwesterwährung Luna noch am 7. Mai hielten. Kurz danach löste Terra seine Bindung an den US-Dollar, worauf der Kurs in den Keller rasselte.

Ein weiteres Viertel der Token wird als Loyalitäts-Belohnung an jene Holder*innen ausgegeben, die Terra bzw. Luna noch halten. Es ist für jene gedacht, die ihr Terra-Vermögen während des Absturzes behielten, und jene, die sie kauften.

Nun ist abzuwarten, wie erfolgreich der Relaunch sein wird und inwiefern er den Schaden der Anleger*innen mindern kann. Der alte Coin, der jetzt „Terra Classic“ heißt, liegt laut CoinMarketCap Freitagfrüh bei 0,0001213 Euro.

