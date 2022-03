37 Riesen-Akkus von Tesla ersetzen Gasturbinen in Alaska

37 Mega-Akkus sollen in Alaska jetzt Gasturbinen als nachhaltige Lösung der Energieerzeugung ersetzen.

Tesla hat in Alaska 37 Mega-Akkus beim Energieversorger Homer Electric installiert. Die Energieversorgungsgenossenschaft in Alaska will damit auf der Kenai-Halbinsel alte Gasturbinen ersetzen.



Zum Einsatz kommen die Megapacks von Tesla, die nach dem Powerback und der Powerwall Teslas größtes und neuestes Energiespeicherprodukt darstellen. Laut Angaben von Tesla verfügt ein einzelnes Megapack über bis zu 3 MWh Speicherkapazität und einen 1,5 MW Wechselrichter. Mit einer Kapazität von 93 MWh war das Projekt auf der Kenai-Halbinsel jetzt eines der größten, das angekündigt wurde, berichtet Electrek.

Kälteresistent

Die Megapacks sollen Temperaturen bis zu - 34 Grad Celsius aushalten. Das ist in Alaska besonders wichtig, denn da kommt es immer wieder zu derart tiefen Temperaturen. „Alaskas Kenai-Halbinsel hat aus historischen Gründen auf Gasturbinen gesetzt, um den Strom für die Gemeinschaft vier Monate pro Jahr bereitzustellen. Um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren, wurden die 37 Megapacks installiert, die auch Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt aushalten“, so Tesla. Tesla hat auch ein Video veröffentlicht, das einen Eindruck von der wilden Schönheit des Landes liefert.