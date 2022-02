Tesla eröffnet ersten Dogecoin-Supercharger

Tesla hat am Freitag in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien den ersten Supercharger eröffnet, an dem die Kryptowährung Dogecoin als Zahlungsmittel akzeptiert wird, berichtet Teslarati.

Die Supercharger-Station an der Adresse 1421-1425 Santa Monica Boulevard ist noch nicht fertig. Im Endausbau soll sie 26 Schnellladesäulen beheimaten, heißt es weiter. Ein ursprünglich ebenfalls dort geplantes Restaraunt samt Drive-in-Kino soll hingegen nun an einer anderen Supercharger-Station in Hollywood gebaut werden.