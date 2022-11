Tesla will seinen Ladestecker zum Elektroauto-Standard machen

In Europa musste Tesla seine Fahrzeuge umrüsten oder mit einem Adapter ausstatten, damit sie mit dem hier gängigen CCS-Standard (Combined Charging System) geladen werden können. In Nordamerika will der Elektroautobauer den Spieß umdrehen und seinen Ladestecker zum Standard machen.

Dazu hat Tesla vor kurzem die Spezifikationen für seinen Stecker freigegeben und auch gleich in North American Charging Standard (NACS) umbenannt.