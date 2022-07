Tesla Model S Plaid erreicht fast 350 km/h

Als Tesla sein Model S Plaid vorstellte, sprach der Hersteller davon, dass der Wagen eine Spitzengeschwindigkeit von 200 Meilen pro Stunde oder 322 km/h erreichen könne. Aber selbst mit dem Rennmodus ("Track Mode") wurden nie mehr als 282 km/h (175 mph) gemessen.

Nun hat ein Kanadier erstmals die Spitzengeschwindigkeit erreicht und sogar übertroffen, berichtet electrek. Dazu musste Guillaume André allerdings erst die Software-Beschränkungen des Herstellers überwinden und den Wagen hacken.

Am Donnerstag beschleunigte Andre sein Model S Plaid schließlich auf dem Flughafen Trois-Rivières in Quebec auf 348 km/h (216 mph), wie auch in einem Video dokumentiert wird.