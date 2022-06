Tesla Model S Plaid crasht, Fahrer beschuldigt Tesla

Der Tesla Model S Plaid beschleunigt in 2,1 Sekunden von 0 auf 100 und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 322 km/h. Der YouTuber hinter dem YouTube-Kanal “Chillin’ with Chet” wollte dabei das Maximum aus dem Wagen herausholen und schlachtete das Innenleben des Fahrzeugs so gut es ging aus - inklusive Airbags .

In den Kommentaren unter seinem YouTube-Video beschuldigt “Chet” die “Dot3”-Bremsflüssigkeit des Tesla Model S Plaid als Unfallverursacher. Diese habe er beim Tuning seiner Bremsen lediglich nachgefüllt, jedoch nicht auf die höheren Belastungen angepasst. Der YouTuber fordert dennoch einen Rückruf für die “minderwertige” Bremsflüssigkeit.

Was Klickzahlen angeht, hat sich der Stunt für Chet wohl “ausgezahlt”. Das YouTube-Video wurde in 5 Tagen über 500.000 Mal aufgerufen. Damit ist es das am zweithäufigsten geklickte Video auf seinem Kanal - hinter einem Video, in dem er mit dem Auto durch einen 2 Meter tiefen See fährt.