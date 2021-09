Erste Matrix-Teaser stellen Fans vor die Wahl

Wer einen Teaser zu The Matrix Resurrections sehen will, muss sich zwischen der roten und der blauen Pille entscheiden.

17 Jahre ist es bereits her, als der letzte Matrix-Film über die Leinwand flimmerte. Ende des Jahres kehrt die kultige Filmreihe zurück. Die ersten Teaser zu " The Matrix Resurrections " sind ganz im Stil der früheren Filme.

Trailer mit Spannung erwartet

Der erste Trailer für die Neuauflage von Matrix wird am Donnerstag den 9. September erscheinen. Es ist davon auszugehen, dass im Trailer dann mehr Details zur Handlung von Matrix 4 stecken.

Als Hauptdarsteller sind wieder Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves am Start. Laurence Fishburne, der in den früheren Filmen den Morpheus spielte, ist nicht mehr dabei. Die Premiere von The Matrix Resurrections soll am 22. Dezember in die Kinos kommen.