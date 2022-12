The Witcher Blood Origin: Netflix veröffentlicht Trailer

Am 25. Dezember wird die Netflix ein Prequel zur Erfolgsserie The Witcher veröffentlichen. The Witcher Blood Origin spielt 1.200 Jahre vor den Abenteuern des Helden Geralt von Riva. Laut Beschreibung geht es um “7 Ausgestoßene in einer Elfenwelt auf eine Mission gegen ein allmächtiges Imperium”.

In der Hauptrolle ist Michelle Yeoh als Scian, die auch im Zentrum des bisherigen Promotion-Materials von Netflix steht. Nun wurde ein neuer offizieller Trailer veröffentlicht, der auch andere Schlüsselrollen in den Fokus rückt. So sind etwa Sophia Brown und Laurence O’Fuarain zu sehen

2023 soll schließlich die nächste reguläre Staffel von The Witcher erscheinen, hier seht ihr den neuen Trailer zu Blood Origin: