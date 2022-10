Netflix kündigt neuen Geralt für vierte "The Witcher"-Staffel an

Mit "The Witcher" hat Netflix einen großen Hit gelandet. Die vom Streaming-Dienst selbst produzierte Fantasy-Serie fand auf Anhieb eine begeisterte Gefolgschaft. Staffel 1 und 2 sind unter den Top 10 der meistgesehenen Serienstaffeln bei Netflix. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die Fortsetzung der Abenteuer von Geralt of Rivia (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) und Princess Cirilla (Freya Allan). Nun hat Netflix große Neuigkeiten zur übernächsten Staffel verkündet.

Den Mantel des Weißen Wolfs übergeben

Während im kommenden Jahr erst Staffel 3 von "The Witcher" ausgestrahlt wird, wird bereits intensiv an Staffel 4 gearbeitet. Darin wird der Protagonist Geralt von einem neuen Schauspieler verkörpert. Henry Cavill kündigte seinen Abschied persönlich so an: "Meine Reise als Geralt of Rivia war sowohl mit Monstern als auch Abenteuern gefüllt und nun werde ich meine Medaillone und meine Schwerter für Staffel 4 niederlegen. Statt mir wird der fantastische Liam Hemsworth den Mantel des Weißen Wolfs übernehmen."

"Bin völlig aus dem Häuschen"

Wie Engadget berichtet, ist Liam Hemsworth vielen Filmfans wahrscheinlich am ehesten durch seine Rolle als Gale Hawthorne in den "Hunger Games"-Filmen bekannt. Er selbst zeigt sich über seine neue Rolle begeistert: "Als Witcher-Fan bin ich völlig aus dem Häuschen über die Möglichkeit, Geralt of Rivia zu spielen. Henry Cavill war ein unglaublicher Geralt und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel übergibt."

Genauer Grund unbekannt

Einen genauen Grund für sein Ausscheiden gibt Cavill nicht an. Vor wenigen Tagen hat er allerdings bekannt gegeben, in Zukunft weiterhin als "Superman" vor der Kamera zu stehen. Im Film "Black Adam" hatte Cavill zuletzt einen Cameo-Auftritt. Geralt of Rivia zu spielen, sei für ihn u.a. fantastisch gewesen, weil er selbst das Videospiel, das die Grundlage für die Serie bildet, sehr oft und lange gespielt habe, sagte er bei einem Interview im Jahr 2019. Dadurch habe er eine "echte Verbindung zu Geralt und seiner Natur" aufgebaut.