CD Projekt Red kündigt Cyberpunk-Fortsetzung und neue Witcher-Spiele an

Insgesamt 7 neue Spiele kündigt Spieleentwickler CD Projekt Red an. Bei 5 davon handelt es sich um "The Witcher"-Spiele.

Cyberpunk 2077 erhält eine Fortsetzung. Das kündigte Entwickler CD Projekt Red in einem Tweet am Dienstag an. Das Unternehmen gab dem neuen Spiel den Code-Namen “Project Orion”.