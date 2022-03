The Witcher: CD Project Red kündigt neues Spiel an

Das polnische Entwicklerstudio kündigt ein neues Witcher-Spiel und eine Kooperation mit Epic Games an.

Das Entwicklerstudio CD Project Red hat bei der Game Developers Conference in San Francisco eine Ankündigung gemacht, auf die viele Fans seit langem hoffen. Ein neues Spiel der sehr populären Rollenspiel-Reihe "The Witcher" befindet sich in der Entwicklung.

Die Spiele um den Hexer Geralt von Riva zählen zu den erfolgreichsten und beliebtesten aller Zeiten. The Witcher 3: Wild Hunt hat sich über 50 Millionen Mal verkauft.