Trailer für Witcher-Prequel veröffentlicht

Das Prequel zur Erfolgsserie startet am 25. Dezember auf dem Streaming-Dienst Netflix.

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass die Erfolgsserie zu The Witcher ein Prequel bekommen wird. Blood Origin ist eine 6-teilige Serie mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle. Die Handlung spielt 1.200 Jahre vor den Abenteuern des Helden Geralt von Riva. Am Donnerstag hat Netflix nun einen ersten offiziellen Teaser der Serie veröffentlicht.

Starten wird The Witcher: Blood Origin am 25. Dezember auf dem Streaming-Dienst. 2023 soll schließlich die nächste reguläre Staffel von The Witcher erscheinen.