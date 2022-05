Badwasser aus Therme Wien heizt 1.900 Haushalte

Im Keller der Therme Wien gibt es nun einen eigenen Raum, in dem neben zwei riesengroßen Kesseln mit Thermalwasser seit kurzem auch 2 Großwärmepumpen und jede Menge Technik stehen: Denn seit Montag wird das Thermalwasser der Therme Wien verwendet, um grüne Energie für 1.900 Wiener Haushalte im Grätzl von Oberlaa zu erzeugen.

Die Inbetriebnahme der zwei Großwärmepumpen wurde am Montag feierlich eröffnet. In dem Raum, der völlig ohne Fenster auskommt, ist es am Tag der Eröffnung ziemlich warm. Es hat über 30 Grad. Alle Rohre blitzen sauber, alle Geräte, Hebel und Ventile sind gut beschriftet, so dass notfalls auch Laien mit der richtigen Anleitung rasch die richtigen Schritte setzen können, wenn es sein muss.

Zur Eröffnung kam etwa Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Er verkündete: „Mit den Großwärmepumpen kann viel zur Klimaneutralität beigetragen werden. Wir reden nicht nur drüber, sondern wir tun etwas." Es sei ein „wichtiger Schritt für mehr Unabhängigkeit von Gasimporten.“

So funktioniert die Technik dahinter

Bei der Anlage, der im Technikraum in der Tiefgarage der Therme Wien steht, handelt es sich um ein System, mit dem das Thermen-Abwasser in zwei riesigen Behältern gesammelt und im Anschluss mit der Wärmepumpe umgewandelt werden kann.

Die Wärmepumpen nehmen die Restwärme aus dem Abwasser mit einer Temperatur von rund 30 Grad Celsius auf und produzieren daraus Fernwärme mit bis zu 85 Grad Celsius. Diese wird dann in Folge direkt ins Fernwärmenetz der Stadt eingespeist. Die Leistung der Anlage zur Abwärmenutzung wird rund 2 Megawatt betragen, bei einer Jahresgesamtwärmeproduktion von 11 Gigawattstunden. Das ergibt Fernwärme für rund 1.900 Haushalte in Oberlaa und CO2-Einsparungen von 2.600 Tonnen pro Jahr.