Rechenzentrum versorgt Wiener Klinik ab 2023 mit Wärme

In Floridsdorf entsteht eine eigene Wärmeversorgung für das Spital durch ein 100 Meter entferntes Rechenzentrum.

Mehr Unabhängigkeit von Gas und anderen fossilen Energieträgern ist gefragt. In Wien wird daher künftig ein Rechenzentrum eine Klinik heizen. Wien Energie errichtet dafür eine Wärmepumpenanlage, die an der Kühlanlage des Rechenzentrums von Interxion angeschlossen wird. Die Anlage wandelt überschüssige Wärme aus den Serverräumen effizient in Fernwärme für die Klinik Floridsdorf um.

Das Praktische daran: Die Serverräume stehen nur wenige hundert Meter von der Klinik entfernt und werden über eine eigene Verbindungsleitung angeschlossen.

Wärmebedarf kann großteils gedeckt werden

Bis zu 70 Prozent des Wärmebedarfs der Klinik lassen sich mit dieser neuartigen Energieversorgung decken. Die Klinik Floridsdorf hat, bei einer Heizleistung von 13 Megawatt, einen jährlichen Warmwasserverbrauch von 73.000 Kubikmetern und einen Jahreswärmeverbrauch von 21.361 Megawattstunden. 90.000 Laufmeter Heizung sind in dem 800-Betten-Spital verbaut und die Klinik Floridsdorf wird im Schnitt an 150 Tagen im Jahr beheizt.