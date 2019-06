Tierschutzaktivistin stürmt zu Jeff Bezos auf die Bühne

Auf der Bühne der re:Mars-Konferenz wurde am Donnerstag Amazon-Chef Jeff Bezos von Tierschutzaktivistin Priya Sawhney, die auf die Bühne gestürmt war, plötzlich unterbrochen, wie BBC News berichtet. „ Jeff, bitte“, hört man sie in den Aufnahmen leise sagen. „Du bist der reichste Mann auf diesem Planeten – du kannst den Tieren helfen“, fleht sie ihn an.

Bezos selbst blieb gelassen in seinem Sessel sitzen und tat den Zwischenfall mit einem Lachen ab. Die Aktivistin wurde von der Bühne fortgetragen. „Haben Sie eine Antwort darauf?“, fragte er anschließend den Interviewer. Das Publikum war amüsiert.