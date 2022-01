TikTok-Influencerin verkauft Fürze im Glas als NFTs

Sie verkauft Cartoon-Furzgläser, die gegen reale Objekte getauscht werden können und bietet Mentoring für Gleichgesinnte an

Die Tiktok-Influencerin (mit über 110.700 Abonnent*innen), Stephanie Matto , hat aufgehört ihre Darmwinde für 1.000 Dollar pro Glas zu verkaufen. Dafür gibt es sie jetzt in Form von Cartoon-Bildern als NFT, wie Gizmodo berichtet . Die selbst bezeichnende „Fartrepreneurin“ hat eine Website eingerichtet, auf der 5.000 Furzglas-NFTs für 0,05 Ether verkauft werden, was beim aktuellen Wechselkurs etwa 143 Euro entspricht. Dabei fallen allerdings noch die (passend) genannten Ether-Gasgebühren (Transaktionsgebühren auf der Blockchain) an.

In der NFT-Welt gibt es unter anderem Kunst, Videospielinhalte, GIFs und nun auch Fürze im Glas.

"Furzgläser sind das wahre Zeichen dafür, gegen den Strom zu schwimmen, ein Vorreiter zu sein und sich nicht um die Meinung anderer zu scheren. Als erster Furzglas-Mogul habe ich mir einen Namen gemacht, und jetzt seid ihr dran, Teil meines Furz-Imperiums zu werden", so Matto weiter.

Gesundheitsbedingte Reduktion

Mehr auf digitale Fürze zu setzen, beruht auf gesundheitlichen Problemen. Die ehemalige Teilnehmerin der Reality-TV-Show „90-Day Fiance“ musste laut eigener Angabe ins Krankenhaus, weil sie so viele ballaststoffreiche Lebensmittel gegessen hat, um immer mehr Fürze zu produzieren. "Ich dachte, ich hätte einen Schlaganfall und dass dies meine letzten Momente wären", sagte Matto der britischen Jam Press über ihren unerwarteten Besuch im Krankenhaus in der Nähe ihres Wohnorts in Connecticut. "Ich habe es übertrieben."

Sie begann im vergangenen November damit, in Gläsern zu furzen und diese online zu verkaufen, und dokumentierte auf TikTok die Lebensmittel, die sie aß, um ihre Blähungen aufrechtzuerhalten. Berichten zufolge nahm Matto mit ihrem hochprofitablen Unterfangen rund 50.000 Dollar pro Woche ein, aber es dauerte nicht lange, bis die Belastung zu groß wurde. "Ich habe meinen Ärzten nicht von dem Furzen im Glas erzählt, aber ich habe ihnen von meiner Ernährung erzählt. Es wurde klargestellt, dass es sich nicht um einen Schlaganfall oder Herzinfarkt handelte, sondern um sehr starke Blähungen", so Matto gegenüber Jam Press. Daraufhin wurde ihr geraten, ihre Ernährung umzustellen und ein blähungshemmendes Medikament einzunehmen.

"Ich denke, es gibt eine Menge Neid und eine Menge Antifeminismus. Jeder ist ein Feminist, bis eine Frau anfängt, in Gläser zu furzen und sie zu verkaufen. Aber ich glaube, meine Familie ist erleichtert, und ehrlich gesagt, mein Dickdarm ist es auch."

Lehre des Furzfluencer-Daseins

Matto bietet auch Zoom-Meetings und Mentoring-Sessions für alle jene an, die ein Geschäft, wie ihres aufbauen wollen. Man erhalte Zugang zu einer privaten Gruppe mit ihr, in der man lernen kann, wie man "eine Marke aufbaut", "ein Content Creator wird" und "eine Furz-Unternehmerin wird".

Sie sieht ihr Geschäftsvorhaben als einen ermutigenden Schritt, auch wenn sie einige negative Reaktionen bekommen hat. „"Ich habe sogar schon Todesdrohungen erhalten und Leute, die mir sagten, ich solle meinem Leben ein Ende setzen und so weiter. Ich versuche mein Bestes, nicht auf diese Leute zu reagieren und ihnen zu geben, was sie wollen, nämlich Aufmerksamkeit", so Matto gegenüber Jam Press.

