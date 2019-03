Tischreservierung über Google verärgert Gäste: Lokal weiß von nichts

Angeboten wird der Google-Dienst, der etwa in den Suchergebnissen zu dem Gasthaus ganz oben aufscheint und in Google Maps durch das Anklicken des Lokalnamens in Anspruch genommen werden kann, im konkreten Fall in Zusammenarbeit mit dem deutschen Dienstleister Hospitality Digital. Der hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die Gastronomie zu digitalisieren. In manchen Fällen offenbar auch ohne deren Wissen. Für eine Stellungnahme war am Sonntag bei der Tochter des deutschen Metrokonzerns niemand zu erreichen. Auch eine E-Mail-Anfrage bei Google blieb bisher unbeantwortet.

Google bietet Tischreservierungen mit unterschiedlichen Partnern hierzulande über seinen Kartendienst Google Maps und seine Suche an. Wie viele Lokale sich an dem Service beteiligen, ist nicht bekannt. Vor mittlerweile fast zwei Jahren kündigte der Internetkonzern auch an, dass künftig eine künstliche Intelligenz Terminvereinbarungen und Reservierungen telefonisch übernehmen soll. In den USA ist Google Duplex, so der Name des Dienstes, bereits in 43 Bundesstaaten im Einsatz.