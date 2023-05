Touristin vertraut GPS und fährt Auto ins Meer

Eine Touristin wird ihren Urlaub auf Hawaii wohl nicht so schnell vergessen. Ende vergangener Woche fuhr sie ihren Dodge Caravan in das Hafenbecken der Kleinstadt Kailua-Kona an der Westküste der Insel. Sie und ihre Beifahrerin seien angeschnallt in ihren Sitzen gesessen, als Wasser durch die offenen Fenster des Vans strömte, werden Augenzeugen von Hawaii News Now zitiert.

Die Tourist*innen hätten wohl die GPS-Anweisungen zu einer Mantarochen-Tour missverstanden, vermutete eine Augenzeugin. Sie hätten wohl für kurze Zeit nicht auf die Straße gesehen und seien mit ihrem Wagen direkt in das Hafenbecken gefahren. Die Beifahrerin konnte durch das Fenster aus dem Wagen klettern. Die Fahrerin wurde von Passanten aus dem Wagen gezogen.