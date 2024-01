Warum "Sextortion" von Jugendlichen in aller Welt ansteigt

"Financial Sextortion" nennt sich eine Form des Cyberverbrechens, bei denen Täter:innen Jugendliche dazu bringen, ihnen Nacktbilder von sich zu schicken, um sie anschließend mit der Drohung zu erpressen, diese Bilder an ihr soziales Umfeld zu schicken. Im englischsprachigen Raum erlebt diese Form der Cyberkriminalität in den vergangenen Jahren einen starken Anstieg. Hauptverantwortlich dafür soll eine Gruppe aus Westafrika sein, die sich "Yahoo Boys" nennt.

Einfach auffindbares Trainingsmaterial

Sicherheitsforscher*innen vom Network Contagion Research Institute haben nun einen ausführlichen Bericht über die Yahoo Boys vorgelegt (hier als PDF). Darin schildern sie, wie die Mitglieder der Gruppe arbeiten, wer ihre Zielgruppe ist, auf welchen sozialen Netzwerken sie hauptsächlich unterwegs sind und wie sie neue Mitglieder rekrutieren. Ein Schlüsselelement für letzteres ist Trainingsmaterial, das in Form von Texten und Videos verbreitet wird. Sie sind auf TikTok, YouTube oder Scribd sehr einfach verfügbar und geben Anleitungen, wie Sextortion am einfachsten durchgeführt werden kann.