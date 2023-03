Traumatisierender Flug: TUI bietet psychologische Hilfe an

Weil ein Flug in extreme Turbulenzen geraten ist, bietet die Airline den betroffenen Passagieren kostenlos psychologische Unterstützung an.

Das stürmische Wetter hat das Flugzeug derart durchgeschüttelt, dass eine Landung in Manchester schließlich unmöglich war. Der Flug TOM2477 musste auf den rund 100 Kilometer entfernten East Midlands Airport ausweichen.

Fluggäste sind in Panik geraten. Manche haben aus Angst geschrien und geweint, andere haben gebetet: Der TUI-Flug von Teneriffa nach Manchester ist beim Anflug auf den britischen Flughafen in extreme Turbulenzen geraten.

TUI bietet kostenlose Hilfe an

Für manche Passagiere der Boeing 737 dürften die Ereignisse während des turbulenten Landeanflugs einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, manche dürften sogar regelrecht traumatisiert sein. Die TUI-Airline hat daher allen betroffenen Fluggästen per Mail wissen lassen, dass sie sich psychologische Hilfe holen können. Die Kosten dafür will TUI übernehmen, wie es in einem Bericht der britischen Publikation Metro heißt.