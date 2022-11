So sichert und löscht man seine Tweets

Es ist also ein guter Zeitpunkt, sicherheitshalber all seine Tweets herunterzuladen und somit abzusichern. Erledigen kann das jede User*in ganz einfach über die Einstellungen .

Das Tool gibt es in einer kostenfreien als auch in einer kostenpflichtigen Variante. Wer ein Konto mit weniger als 3.200 Tweets hat und alle oder einige davon schnell löschen möchte, muss gar nicht weiter überlegen: Hier reicht die kostenfreie Variante. Die wichtigste Einschränkung jener ist nämlich, dass nur maximal 3.200 Nachrichten gelöscht werden können. Hintergrund ist eine API-Beschränkung von Twitter, die in der kostenpflichtigen Version umgangen werden kann.

Langsam, aber gratis: Semiphemeral

Eine Gratis-Variante, um alte Tweets zu löschen, ist Semiphemeral. Das spendenbasierte Projekt basiert auf einem Open-Source-Code und kann wahlweise auch selbstständig gehostet werden. Dazu muss man sich aber einen API-Zugang zu Twitter organisieren. Wem das zu kompliziert ist, der kann auch die Web-Version nutzen.

Um seine Tweets mit Semiphemeral zu löschen, muss man wie folgt vorgehen:

Semiphemeral aufrufen Sign in with Twitter auswählen Warten bis die Tweets geladen wurden (auch hier greift das 3.200-Tweets-Limit) Unter Settings auswählen, welche Tweets genau gelöscht werden sollen Unter Tweets Nachrichten bestimmen, die keinesfalls gelöscht werden sollen Unter Dashboard Semiphemeral starten.

Was man beachten sollte: Auch bei diesem Dienst greift die API-Einschränkung von 3.200 Tweets. Das ist die maximale Anzahl an Tweets, die in einem Durchgang geladen und gelöscht werden können. In den Einstellungen kann man Semiphemeral aber sagen, dass nach einem Durchgang automatisch die nächsten 3.200 Tweets geladen und anschließend gelöscht werden sollen. Das geschieht automatisch einmal alle 24 Stunden. Je nach Anzahl der Tweets im Account kann das Löschen also sehr lange dauern.

So wirklich verlässlich funktionierte des Löschen von Tweets mit einer hohen Nachrichtenanzahl bei einem Test der futurezone nicht. So konnten bei späteren Durchgängen partout nur eine Handvoll Tweets geladen und somit gelöscht werden. Wirklich empfehlenswert ist das Tool also nur dann, wenn man einen überschaubaren Account mit 3.200 oder weniger Tweets hat.

Schwieriges Löschen von DMs

Wer all seine Tweets löscht, sollte vielleicht auch darüber nachdenken, seine Direct Messages zu löschen. Das wird zwar theoretisch auch von Semiphemeral unterstützt, das Feature hat jedoch zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels nicht funktioniert.

Die vorgestellten Tools Tweetdelete und Tweeteraser unterstützen das DM-Löschen gar nicht. Die mühsame, aber verlässlichste Methode, ist die Nachrichten einfach nach der Reihe per Hand zu löschen.