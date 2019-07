Uber verrechnete vielen Kunden versehentlich 100-fachen Betrag

Der Fahrtdienst Uber hat zahlreichen Kunden am Mittwoch versehentlich zu viel berechnet. In vielen Fällen wurde das Hundertfache des vorgesehenen Betrags abgebucht. Das berichtet die Washington Post. So klagt eine Twitter-Nutzerin, dass ihr statt 13,08 US-Dollar plötzlich 1308 US-Dollar abgebucht werden sollten. Wie in vielen anderen Fällen stoppte das Kreditkarten-Unternehmen jedoch die verdächtige Buchung. Einer Kundin wurden statt 96,72 US-Dollar sogar 9672 US-Dollar verrechnet. Auch Uber-Eats-Lieferungen waren betroffen.