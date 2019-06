Uber verärgert Kunden mit Massen-SMS

Der Fahrtdienst Uber verschickt derzeit offenbar massenhaft Werbe-SMS an seine Nutzer. Darüber klagen zahlreiche Uber-Kunden auf Twitter. Uber wirbt offenbar in der SMS für eine Petition, die man am Dienstag gemeinsam mit dem Vorarlberger Start-up Holmi gestartet hat.

Darin protestiert man gegen die von der Regierung geplante Zusammenlegung des Mietwagen- und Taxi-Gesetzes, wodurch für Unternehmen wie Uber die gleichen Tarif- und Fahrer-Voraussetzungen gelten würden wie für Taxis. Uber kündigte bereits an, dass man sich aus Österreich zurückziehen würde, sofern das Gesetz beschlossen wird.