Japanische Überwachungsdrohne RQ-4 Global Hawk hebt erstmals ab

Die Japanese Air Self-Defense Force (JASDF) hat ihre neue Überwachungsdrohne RQ-4B Global Hawk zum ersten Mal offiziell geflogen. Die 3 Drohnen wurden aus den USA beschafft und dienen dazu, die Überwachungskapazitäten Japans zu stärken. Man möchte damit auf mögliche Angriffe von externen Kräften wie Nordkorea oder China rechtzeitig reagieren können. Ergo: Die Drohnen sollen Gebiete überwachen, die bis jetzt nicht so einfach einsehbar gewesen sind, weil die Mittel dafür fehlten.



Der Jungfernflug der RQ-4B Global Hawk fand nun einem Bericht von The Drive zufolge am 21. Dezember 2022 statt. Wo genau, wollte die JASDF nicht verraten. Japan hatte mit den USA seit 2015 verhandelt und dieses Jahr im März die Drohnen offiziell erhalten. Ein Jahr davor hatte Japan einen Testflug in den USA damit absolviert, bevor die Drohne dann mit einem 18,7-stündigen Flug überstellt wurde. Japan hat insgesamt 3 Global Hawks von den USA gekauft.