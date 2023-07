Ukraine bekommt taiwanesische Flugabwehrraketen

Im Kampf gegen die russische Armee stehen der Ukraine bald neue Flugabwehrraketen zur Verfügung. Die Hawk Boden-Luft-Raketen werden dem Land von den USA geliefert. Die USA kaufen sie ihrerseits Taiwan ab, wo die Hawk eigentlich eingemottet werden sollten.

Deal aus dem Jahr 2022

Das Geschäft ist offenbar bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen worden, wie The Drive berichtet. Kriegmaterial aus Taiwan verwendet die ukrainische Armee bereits seit Längerem. U.a. werden taiwanesische Kampfdrohnen eingesetzt.

In USA und Taiwan nicht mehr verwendet

Die USA haben die Hawk-Raketen in der Vergangenheit ebenfalls benutzt, genauer gesagt das Marine Corps. Seine Bestände wurden in den frühen 2000er-Jahren gestrichen. In Taiwan wurde das Hawk-System (die Bezeichnung steht für Homing all the Way Killer) erst im Juli außer Dienst gestellt. Die Raketen werden durch Tien Kung (Sky Bow) III Raketen ersetzt, die in Taiwan hergestellt werden.