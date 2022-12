Die Produktion des Kamow Ka-26 wurde bereits in den 80er-Jahren eingestellt. Einige Hubschrauber sind immer noch in Umlauf.

Der ukrainische Zoll hat kürzlich einen Militärhubschrauber aus der Sowjetzeit beschlagnahmt. Der Kamow Ka-26 (von der NATO "Hoddlum" genannt) befand sich auf der Ladefläche eines nach Ungarn reisenden Lkw, wie The New Voice of Ukraine berichtet.

Die Zollbeamt*innen hätten bei einer Kontrolle der ungarischen Grenze im Gebiet Transkarpatien festgestellt, dass die Dokumente für den Hubschrauber falsche Angaben enthielten. Daraufhin wurde er von den Behörden in Gewahrsam genommen.