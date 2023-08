Ukraine zerstört Überschallbomber Tu-22 in Russland

Am vergangenen Wochenende war der Luftstützpunkt Solzy-2 in der Oblast Nowgorod in Russland Ziel eines Drohnenangriffs, höchstwahrscheinlich von der Ukraine ausgehend. Auf Telegram sowie auf anderen sozialen Netzwerken waren Fotos mit schwarzen Rauchsäulen zu sehen.

Vorerst war noch unklar, was genau getroffen wurde. Mittlerweile kursieren Aufnahmen, die einen vollkommen zerstörten Überschallbomber vom Typ Tupolew TU-22M3 zeigen.