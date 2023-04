US-Republikaner attackieren Joe Biden mit KI-Video

In einem 32-Sekunden-Clip wollen die Republikaner Angst vor einer unsicheren Zukunft schüren, sollte Biden wieder gewinnen.

Der knapp 30 Sekunden lange Clip beginnt mit der Darstellung Bidens und der Vizepräsidentin Kamala Harris auf einer Wahlsiegparty. Schnell wird ersichtlich, dass es sich um ein Fake-Foto handelt, zumal Biden und Harris unter anderem zu viele Zähne in ihren Mündern haben.

Clip schürt Ängste

In dem Clip werden unterschiedliche nationale und internationale Szenarien durchgespielt, die laut dem RNC mit der Wiederwahl Bidens auftreten könnten – etwa, dass China in Taiwan einmarschiert oder US-Grenzbeamte von Asylbewerber*innen überrannt werden. Auch werden in dem Video Ängste vor einer durch die Schließung von Hunderten Regionalbanken ausgelösten Finanzkrise geschürt.