USA: Fake-5G-Netz ist langsamer als 4G-Netze

Das „5G Evolution“-Netz des US-Mobilfunkers AT&T ist langsamer als die 4G-Netze der Mitbewerber T-Mobile und Verizon. Das hat eine Studie des britischen Unternehmens OpenSignal ergeben, das sich auf die Messung von Durchschnittsgeschwindigkeiten in Mobilfunknetzen spezialisiert hat. Dazu greift man auf eine kostenfreie App zurück, über die Nutzer Messungen durchführen und diese anonym an das Unternehmen übermitteln können. Die Regulierungsbehörde RTR bietet mit dem „RTR Netztest“ einen ähnlichen Dienst in Österreich an.