Angriff auf Journalisten mit explosiven USB-Sticks

Eine neue Art von Briefbombe hat einen Journalisten verletzt, als er den USB-Stick an seinen Computer angesteckt hat.

Was früher Briefbomben waren, sind heute offenbar explosive USB-Sticks. In Ecuador haben mindestens 5 Rundfunkjournalist*innen einen solchen, als USB-Stick getarnten Sprengsatz zugesandt bekommen.

Ein Journalist hat den Stick an seinen Computer angeschlossen, woraufhin der Sprengsatz explodierte. Verletzungen an den Händen und am Gesicht waren die Folge. Ein weiterer USB-Stick wurde mithilfe eines Adapterkabels angesteckt und explodierte nicht. Weitere Sprengsätze konnten rechtzeitig abgefangen werden.