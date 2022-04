Video: Bau von 236 Meter breitem Windrad gestartet

In einem Video aus der Fertigungsanlage ist zu sehen, wie gewaltig ein solches, 115 Meter langes Rotorblatt ist:

Das Video wurde in der Fertigungshalle in Dänemark aufgenommen. Laut Siemens wird bei der Produktion der Rotorblätter ein neu entwickeltes Kunstharz eingesetzt. Dies soll dabei helfen die Rotorblätter am Ende ihrer Lebensdauer zu recyceln. Die meisten Rotoren für Windräder werden derzeit aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt, der kaum bis gar nicht recyclebar ist.

Die Turbine SG 14-236 DD ist für den Offshore-Einsatz gedacht, also für Windräder im Meer. Ein erster Protoyp soll Ende des Jahres bei einer Testanlage vor der Küste Jütlands, Dänemark, aufgebaut werden. Die Serienproduktion soll 2024 starten.