Video: Ariane-Raketenstart von Flugzeug aus gefilmt

Am 15. August ist eine europäische Trägerrakete des Typs Ariane 5 erstmals seit dem Corona-Lockdown vom Weltraumbahnhof im südamerikanischen Französisch-Guayana wieder ins All gestartet. Die Rakete hob mit zwei Telekommunikationssatelliten an Bord ab.

Raketenstart aus der Vogelperspektive

Zur selben Zeit war eine Boeing 777 der Air France am Weg von Französisch-Guayana nach Paris. Die Piloten der Passagiermaschine richteten ihre Kameras auf die startende Raketen und konnten beeindruckende Bilder aufnehmen. Veröffentlicht hat den Clip einer der 3 Piloten auf YouTube und Instagram.