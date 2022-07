Hubschrauber-Pilot verhindert gerade noch Crash in Leuchtturm

Vor der pittoresken Küste des Pointe du Raz in der französischen Bretagne steht der Leuchtturm Vieille . Vor diesem kam es vor wenigen Tagen zu einem spektakulären Beinahe-Unfall .

Plötzlich abwärts

Wie Ouest France berichtet flog der Hubschrauber an diesem Tag mehrmals zwischen dem Festland und dem Leuchtturm hin und her. Die Wetterbedingungen seien nicht außergewöhnlich gewesen. Warum es genau dazu kam, dass der Hubschrauber plötzlich fast vertikal in den Sinkflug überging, ist derzeit noch unklar.

Schnelle Reaktion

Klar ist, dass ein Mitarbeiter der französischen Leuchtturm- und Leuchtfeuerbehörde in dieser Situation blitzschnell reagiert hat. Er stand oben am Leuchtturm und durchtrennte das Seil, das die Fracht am Hubschrauber festhielt und befreite diesen dadurch. Ein Teil der Fracht stürzte um und klemmte ein Bein des Mitarbeiters ein. Er wurde kurz darauf von einem anderen Hubschrauber abgeholt und ins Krankenhaus von Brest geflogen. Sein Zustand ist stabil.

Die Polizei untersucht den Vorfall nun. Herve Berville, der französische Staatssekretär für maritime Angelegenheiten, lobte den "Heldenmut und die Professionalität" des Mannes, der geholfen hatte "etwas viel Dramatischeres" zu verhindern.