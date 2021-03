Video: Letzter Airbus A380 startet in Toulouse

Nicht mehr lange, dann ist das letzte Exemplar des Super-Jumbos Airbus fertiggestellt. Am Mittwoch hat das Flugzeug mit der Seriennummer MSN272 das Werk in Toulouse in Richtung des Airbus-Standortes Hamburg Finkenwerder verlassen.

Dort wird es fertiggestellt und unter anderem lackiert. Dann geht es zurück nach Frankreich, um von dort aus ausgeliefert zu werden. Abnehmer ist der größte Betreiber des Super-Jumbos, die Airline Emirates.

Vor der Abreise hat das Flugzeug noch einen abgebrochenen Start simuliert sowie einige Tests durchgeführt. Beim letzten „Goodbye“ vollzogen die Piloten noch ein Manöver, bei dem das Flugzeug zuerst nach links und dann nach rechts kippt, damit es den Anschein erweckt, es würde mit den Flügeln winken. Auch einen Überflug in geringer Höhe wurde den Mitarbeitern spendiert, die den Abflug beobachteten.