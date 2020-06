Airbus A380-Flotte wird für 3 Jahre in die Wüste verbannt

Bei wenig Auslastung ist das Großraumflugzeug allerdings nicht wirtschaftlich genug. Zusammen mit der Ankündigung, die A380 stillzulegen, hat Qantas auch den Abbau von 6.000 Stellen angekündigt.

Dauerparken in der Wüste

Frühestens Mitte 2023 will Qantas die Flugzeuge wieder in Betrieb nehmen. Die 12 A380-Maschinen werden bis dahin in der Mojave-Wüste in den USA geparkt. Das trockene Klima eignet sich gut für die Lagerung von Flugzeugen. Da wenig Korrosion und Schaden durch Witterung entstehen, lassen sie sich bei Bedarf schnell wieder für den Einsatz flott kriegen.