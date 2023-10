Video: Ryanair-Maschine kracht mit Lkw zusammen

Wie auf einem Video zu erkennen ist, wurde das Dach des Catering-Trucks schwer in Mitleidenschaft gezogen. Noch wesentlich aufwendiger zu reparieren, dürfte allerdings der Schaden am Flügel der Boeing 737-800 NG sein.

Schwerer Schaden an der Tragfläche

Die Maschine des Billigfliegers war gerade gelandet und rollte zu ihrer Parkposition am Flughafen Stansted in London . Kurz bevor das Flugzeug zum Stillstand kommt, kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit einem Lkw .

Maschine ist seither am Boden

Zugetragen hat sich die Kollision bereits am 4. Oktober. Seither befindet sich die Ryanair-Maschine in der Werkstatt. Zumindest hat das Flugzeug mit der Kennung EI-EGD in den vergangenen 7 Tagen keine Flüge absolviert.

